Emozioni olimpiche a VitaSana Expo con Nenzi e la Bettrone

VENEZIA - Per gli amanti dello sport e della rete domani sono in programma due significativi incontri/testimonianza a, la Fiera del vivere sano e naturale in corso alla Stazione Marittima di Venezia (Terminal 103).Alle 11, organizzato da Uisp Venezia, si tiene l'incontro “Emozioni Olimpiche” con, atleti veneziani che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi in Corea. Nel pomeriggio il popolare Youtuber/bodybuilder Michael Spampinato sarà presente al Talk Show "Mantenersi in Forma, alimentazione e attività Fisica".Sono soprattutto i test, le dimostrazioni, la possibilità di consulenze gratuite personalizzate da esperti e specialisti su salute, alimentazione, bellezza e sull'attività sportiva, a richiamare in fiera l'attenzione dei visitatori. Particolarmente interessanti anche le proposte di "Artigianato Expo" la mostra, che si tiene in contemporanea, dedicata ad arti e creatività, con proposte acquisto, laboratori e idee per il fai da te: il biglietto dà accesso alle due manifestazioni, che restano aperte fino a domenica.