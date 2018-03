VitaSana Expo, il benessere fra alimentazione, sport e turismo slow

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tre giorni dedicati al “vivere sano” con prodotti, servizi, incontri, dimostrazioni, seminari: èla fiera dedicata a chi ama il benessere, che fa tappa a Venezia dal 6 all'8 aprile alla. In mostra tante proposte per il vivere verde e sano: dalla cura della persona all'alimentazione naturale e bio, dal benessere alla cosmesi natura, dalla medicina preventiva allo sport, dal greenlife style al turismo slow. Oltre 50 gli eventi in programma, con l'intervento di medici, specialisti ed esperti: sono previsti brevi seminari e incontri gratuiti su educazione alimentare, diete, allenamenti funzionali, personal training, postura, nuove cure del dolore, fisioterapia e medical fitness, anche con prove, test e analisi gratuiti. E l'Uisp Venezia è presente con incontri e corsi sportivi: dal tennistavolo alle discipline orientali, dal sub al calcio. Anche Aics Venezia e Amici della Bicicletta (Fiab) sono presenti con iniziative sportive, ricreative e sociali. Da segnalare, sabato 7, l'incontro/talk show con il “Body builder-Youtuber”In contemporanea si svolge anche Artigianato Expo, la mostra dedicata alle proposte dell'artigianato e della creatività: il biglietto dà accesso alle due manifestazioni.