​Vita da insospettabile, ma in casa aveva droga, una pistola e munizioni

Controlli antidroga della Polizia Stato in terraferma:, sequestrate una pistola e sostanze stupefacenti. Martedì sera sono scattate le manette per un cittadino albanese C. N., di anni 35, regolare sul territorio nazionale, pera fini di spaccio, con precedenti di polizia specifici e per detenzione di una pistola, con matricola abrasa.Il blitz dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Venezia è scattato in seguito ad un mirato servizio sul territorio, concretizzatosi in una serie di. L’uomo, accompagnato da tre suoi connazionali, a uno dei quali verosimilmente aveva ceduto poc’anzi due dosi di sostanza stupefacente, è stato fermato per un controllo di Polizia, per il quale da subito ha simulato meraviglia, non spiegandosene i motivi, ma la caparbietà e l’esperienza del personale in borghese hanno fatto propendere per l’esecuzione di una immediata perquisizione personale, estesa, poi, alla sua abitazione ed alle pertinenze della stessa.La persona arrestata, sebbene conducesse una, nascondeva nel garage di pertinenza della propria abitazione un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, di vario genere, cocaina, hashish, pastiglie di ecstasy, idoneo a soddisfare le più svariate richieste non solo dei consumatori, ma anche dei pusher, che a lui si rivolgevano. All’interno della propria abitazione, inoltre, era occultata unadunque clandestina, e relativo, a dimostrazione dell’elevata caratura criminale del soggetto arrestato. L’uomo dopo gli accertamenti di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato tradotto nella Casa Circondariale di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.