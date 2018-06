Viso scoperto in gioielleria, stop a caschi, occhiali e veli

di Melody Fusaro

Se vuoi entrare in gioielleria o in oreficeria devi farti riconoscere. Sarai il benvenuto solo se sfili il casco, togli sciarpa, occhiali da sole e cappello, o magari sollevi il burqa scoprendo il volto. In caso contrario la porta resterà chiusa. La campagna di sicurezza è della Confartigianato metropolitana ed è rivolta a tutti i gioiellieri, orafi e orologiai, soci della federazione, che decideranno di aderire. Sulla vetrofania che sarà esposta sulle porte dei negozi compare un casco, il più classico degli strumenti che i rapinatori usano per nascondere il volto alle telecamere di sicurezza, con l’invito a mostrare bene la faccia prima di entrare. Ma anche gli occhiali da sole e i cappelli che mascherano troppo il viso non saranno i benvenuti.