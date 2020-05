La visiera anti Covid: lascia passare i raggi del sole ma stoppa il virus

Una visiera anti coronavirus che permette allo stesso tempo di abbronzarsi in tutta sicurezza. Si chiama U-Visor ed è l'ultima invenzione, tra l'altra brevettata, di un imprenditore veneziano che ha cercato di trovare una soluzione che permetta di stare vicini anche in spiaggia e di non rinunciare alla tintarella pur adottando le precauzioni ancora necessarie per non far ripartire il virus.



Lino Zonta, titolare della Zoli Project di San Stino di Livenza, non ha perso tempo quando è spuntata l'emergenza per il coronavirus, e si è messo al lavoro per realizzare un prodotto nuovo: «Le visiere protettive sono una prima barriera in grado di proteggere gli occhi e le mucose della bocca dagli starnuti e dalla saliva proveniente da altre persone - spiega Zonta - : partendo da questo dispositivo, già ampiamente presente sul mercato, ho pensato di unire l'utile al dilettevole creando una barriera per tutto il volto contro le infezioni da contatto e fornendo quindi un valido supporto nella salvaguardia individuale».



Servendosi di materiale acrilico, Zonta ha così costruito la sua visiera con delle specifiche protezioni. Già, perchè oltre a proteggere dalle mucose la speciale visiera protettiva è anche abbronzante. «Attraverso del materiale acrilico trasparente, spesso 2 millimetri - spiega l'imprenditore sanstinese - ho creato la copertura per il viso che si estende quindi a fronte, occhi, naso, bocca e mento. Si indossa con l'elastico per ancoraggio dietro la nuca e permette di bloccare i raggi nocivi facendo passare i raggi Uv per abbronzarsi in tutta sicurezza. È naturalmente sanificabile per essere riutilizzata».



Lino Zonta è già in contato con diversi imprenditori di località costiere europee per presentare loro il nuovo strumento. «In tempo di coronavirus dovremo tutti cambiare le nostre abitudini - conclude Zonta - : indossare la visiera abbronzante permetterà di stare più sicuri senza dovere per forza rinunciare alla tintarella». La speciale visiera ha anche ricevuto il brevetto per l' Europa, così come in passato i gazebo e i lettini abbronzanti, inventati sempre dal vulcanico imprenditore veneziano, che permettono di stare al sole con una speciale protezione che garantisce l'abbronzatura. Una vera mania quella di Lino Zonta, tanto che, tra i prodotti che ha brevettato, ha anche inventato la panchina per un'abbronzatura sicura con tanto di protezione dai raggi nocivi del sole. Insomma, in tempo di Covid-19 le soluzioni dell'imprenditore veneziano potrebbero davvero diventare delle valide opportunità per mantenere le distanze di sicurezza senza trascurare l'estetica e la socialità legata alla stagione balneare. © RIPRODUZIONE RISERVATA