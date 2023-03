CAMPOLONGO MAGGIORE - Addio a Viper, pantera nera star del parco “Tiger Experience”. Il grande felino era anche famoso per aver ‘recitato’ nella sigla del programma “Rock Economy” di Adriano Celentano, nella serie “Gomorra” e in diverse pubblicità, la più famosa quella per un’azienda di orologi e gioielli girata per le strade di Berlino. A dare l’annuncio della scomparsa di Viper il suo “papà adottivo”, l’addestratore Gianni Mattiolo, sui social con una foto mentre con la sua mano strige l’imponente zampa della pantera: «L’illusione di vedere una lacrima sul tuo musetto, addio amico mio». Un annuncio accolto con tristezza da centinaia di persone che l’avevano visto al “Tiger Experience” o come ‘attore’ che ieri hanno lasciato tanti affettuosi messaggi per Mattiolo, il suo collaboratore Giacomo Ferrari e il resto dello staff del parco che si prendeva cura del felino. Sguardo magnetico, talvolta scorbutica, imponente come sanno essere i grandi felini ma anche sorprendentemente affettuosa con chi da quando aveva due anni aveva imparato a prendersene cura, un rapporto che lasciava a bocca aperta i visitatori.

Viper infatti viveva nel parco dell’associazione “Tiger Experience”, in via Bosco di Sacco a Campolongo Maggiore, un grande spazio creato nel 2000 da Mattiolo dove vivono in cattività circa una trentina di grandi felini, tra tigri, leoni e pantere provenienti da situazioni difficili o in età avanzata. L’associazione inoltre si impegna a divulgare informazioni sulla vita degli animali in cattività ed è aperta ai visitatori offendo diverse tipologie di tour tra i grandi felini, compresa l’esperienza di diventare ranger per un giorno, seguendo lo staff del parco per far conoscere meglio la filosofia del parco: “Noi non siamo i padroni degli animali. Ogni animale appartiene a se stesso, noi siamo persone che hanno il dovere e piacere di prendersene cura”. L’addio a Viper ora lascia un grande vuoto in particolare in Mattiolo, che l’aveva con se da quando aveva due anni e che è riuscito ad avere con il “micione nero” un rapporto speciale.