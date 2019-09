Stupro di gruppo su un'amica, tre ragazzi condannati a cinque anni

di Angela Pederiva

VENEZIA - Cinque anni per violenza sessuale di gruppo dopo una serata a Jesolo. È la sentenza emessa ieri pomeriggio dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti di tre giovani di San Stino di Livenza, che in primo grado erano stati invece assolti per la stessa accusa. Quella di aver abusato a turno di una loro amica, la sera del 30 maggio 2010, al rientro da un motoraduno e da un giro di spritz sul litorale. Dunque il collegio giudicante (Elisa Mariani, con Maria Grazia Balletti e Priscilla Valgimigli) ha ribaltato il pronunciamento emesso nel 2014 dal Tribunale.