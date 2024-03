MESTRE Cinque anni e due mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazza, trentenne all’epoca dei fatti, alla quale aveva offerto un lavoro di hostess per poi approfittare di lei dopo averle somministrato, a sua insaputa, un farmaco che la rese incapace di realizzare cosa stesse accadendo.

È la condanna che il Tribunale di Venezia ha inflitto ad Andrea Campana, 52 anni, residente a Milano e domiciliato a Roma, già finito agli arresti domiciliari per questa vicenda nel 2017, sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla procura.

Il processo, che si riferisce ad un episodio collocato nel luglio del 2016, è durato quasi sette anni, tra un rinvio a l’altro dovuto alla mancanza di giudici in grado di poter comporre il collegio giudicante. Nella requisitoria conclusiva, la sostituto procuratore che ha coordinato le complesse indagini, la dottoressa Alessia Tavarnesi, ha sollecitato per l’imputato una pena leggermente più severa: cinque anni e sei mesi di reclusione.



IL CASTING NELL’HOTEL

Tutto era iniziato con un annuncio lanciato da Campana in Rete per la ricerca di hostess da reclutare per non meglio precisati incarichi: a tal fine fu organizzato un casting in una sala del Novotel di Mestre e, in quella giornata, l’uomo si avvalse della collaborazione di una trentenne che, concluso il lavoro, fu da lui invitata a cena. Secondo quanto contestato dalla procura, mentre la ragazza si recava in bagno, Campana le avrebbe versato nel bicchiere di vino una pesante dose di “Rivotril”, uno psicofarmaco che stordisce e crea anche amnesia. La cameriera che servì la coppia ha raccontato che la ragazza stava bene all’arrivo al ristorante e si sentì male soltanto a metà serata: sul tavolino fu rinvenuto un flacone del medicinale, di cui l’imputato faceva utilizzo. Campana ha quindi portato la ragazza a braccia fuori dal locale e l’ha caricata in auto, dove secondo i giudici si verificarono gli atti sessuali. La trentenne è stata quindi riportata in hotel, dove si è ripresa soltanto a distanza di parecchie ore, senza ricordare cosa fosse accaduto.



IL SEDATIVO

Le indagini hanno consentito di accertare la presenza di tracce di benzodiazepina nel sangue della giovane, confermando l’ipotesi iniziale delle gocce versta nel bicchiere all’insaputa della vittima. Successivamente, sono state le intercettazioni disposte dagli inquirenti ad avvalorare i sospetti: lo stesso imputato, parlando da solo in auto, usò il termine violenza sessuale. Un riferimento al solito uso di gocce di sedativo nel bicchiere fu fatto da alcuni amici. Nel pc dell’imputato è stata rinvenuta una lista con nomi femminili accanto ai quali erano annotati commenti a sfondo sessuale.

La difesa di Campana si è battuta per smontare il quadro accusatorio, sostenendo che non vi sono prove, ma soltanto una ricostruzione indiziaria priva di conferme, e quindi ha chiesto l’assoluzione dell’uomo. Ma il Tribunale, presieduto da Alberto Ciampaglia, è stato di diversa opinione, ritenendo che vi siano i necessari riscontri alle imputazioni formulate dalla procura. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.