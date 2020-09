Violenza sessuale, ci ricade per la seconda volta arrestato tunisino di 30 anni

VENEZIA - Un tunisino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia per violenza sessuale nei confronti di una connazionale. L'uomo, era già stato arrestato per un'altra violenza sessuale nei confronti di una giovane veneziana che aveva anche picchiato con particolare violenza. Nell'ultimo caso, l'1 agosto scorso, la vittima si era recata nella zona di Rialto per comprare le sigarette e poi trascorrere la serata nel centro storico insulare.



È stata così avvicinata con una scusa dall'indagato che ha tentato di bloccarla al muro per cercare di avere un rapporto sessuale. La donna però è riuscita a divincolarsi e a scappare chiamando il 112. I carabinieri, sulla base ha degli elementi raccolti e visionando oltre 300 ore di filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a individuare il presunto aggressore poi riconosciuto dalla vittima. Nei confronti del tunisino l'autorità giudiziaria ha quindi emesso il provvedimento restrittivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA