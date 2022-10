Violenza e spaccio in via Fogazzaro, arriva la Polizia. E c'è chi si droga in pubblico.Residenti esasperati

MESTRE - Droga, mattina di tensione a Mestre in via Fogazzaro, tra via Cappuccina e Via Piave. Verso le 12 di oggi 30 ottobre c'è stato un episodio di violenza, con urla sentite lungo tutta la strada, tra extracomunitari e presunti spacciatori. Sono intervenute la Polizia e la Polizia locale. In precedenza la Polizia era stata chiamata da alcuni residenti perchè due persone si stavano drogando in pubblico, vicino ad un cassonetto dei rifiuti. Nella zona si è ormai creato e consolidato un clima di paura con i residenti sempre più esasperati.