Violenza sessuale su un disabile, sacerdote del don Orione arrestato

È gravemente indiziato di violenza sessuale continuata commessa abusando dello stato di inferiorità psichica di un assistito. Con questa accusa don Roberto Gerolamo Filippini, sacerdote di Mestre della Congregazione di don Orione, è stato arrestato nella mattinata di oggi dagli agenti della squadra mobile di Napoli.



I FATTI

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli episodi di violenza e di ripetuti abusi risalirebbero a quando don Filippini era vicedirettore (lo è stato per cinque anni) della "casa" che ha sede ad Ercolano, nel napoletano.



LE REAZIONI

La notizia ha gettato nello sconforto i religiosi e i dipendenti della struttura che quotidianamente assistono decine di persone che si trovano in particolari condizioni di disagio. «Questa notizia è stata una sorpresa, ha destato in me molta amarezza - dice don Nello Tombacco, da due anni a capo della struttura - perché lo scopo della nostra missione è di ben altro calibro. Ho questa fortuna: averlo conosciuto troppo poco. Lui il suo servizio lo faceva sostanzialmente bene, con una disponibilità buona».