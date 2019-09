La laguna nel bicchiere con le vigne delle isole di Venezia

di Marta Gasparon

VENEZIA - Perfino a Venezia, nelle sue vigne tra centro storico e isole, è tempo di vendemmia. Un'attività tanto antica quanto complessa che l'associazione culturale Laguna nel bicchiere mantiene viva da più di dieci anni grazie ai suoi circa 250 soci-volontari, tutti accomunati dall'amore per il vino e dalla voglia di assaporare i momenti conviviali che vendemmia e imbottigliamento portano con sé. Certo, se il 2018 è stata un'annata favorevole per quantità e qualità dell'uva raccolta, tanto da portare alla produzione di sei tipi differenti di vino rosso e bianco per un totale di 2mila bottiglie, lo stesso non si può dire per la vendemmia di quest'anno. Causa grandine, piogge abbondanti a maggio e caldo torrido a giugno. Senza considerare che la maturazione è in ritardo di una quindicina di giorni. «Stavolta non avremo una grossa produzione, annuncia il presidente, Renzo De Antonia se va bene arriveremo ad un quarto di quella dell'anno scorso».