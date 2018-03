Vince dopo anni al Bingo, gli "amici" lo pestano e cercano di rapinarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Aveva festeggiatocon due sconosciuti che si erano fatti avanti fingendo di partecipare alla sua soddisfazione. Era solo un modo per agganciarlo. Quando l'uomo è uscito per andare a prendere la macchia, lo hanno pedinato e una volta giunti nel parcheggio lo hanno aggredito: calci e pugni anche in faccia. Ma la rapina è fallita.È successo qualche giorno faVittima delun giocatore abituale della Sala Bingo, che una volta tanto, invece di perdere al banco è stato baciato dalla fortuna intascando una discreta somma. Non credeva ai propri occhi, era talmente euforico da far sapere a tutti che la dea bendata l'aveva finalmente premiato. Ed ecco pe l'immancabile bicchiere per festeggiare. È in questa fase di eccitazione che il giocatore è stata avvicinato dai due amiconi, descritti come probabili originari dell'Albania.qualche chiacchiera e poi tanti saluti. Lui non si è accorto che i due gli avevano dato qualche decina di metri di vantaggio....