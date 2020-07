JESOLO - «Ben venga un villaggio naturista nella zona di Valle Ossi , anzi io sono favorevole all'idea di realizzare una spiaggia di questo tipo anche alla Brussa». Il Governatore Luca Zaia promuove la proposta lanciata dal consigliere regionale Francesco Calzavara, che ha proposto una nuova idea per realizzare una spiaggia naturista al Mort. Dopo l'esperienza nel 2015, quando da sindaco aveva dato vita ad una sperimentazione di un tratto di spiaggia ufficialmente riservato agli amanti della tintarella integrale, ora Calzavara punta a rilanciare il progetto. Anche perché la sua, ad oggi, è stata l'unica idea tradotta in pratica nonostante gli annunci degli ultimi anni.

L'obiettivo è quello di collegare una spiaggia naturista al nuovo villaggio rurale che verrà realizzato a Valle Ossi, alle spalle delle laguna del Mort. Un'immensa struttura ricettiva, con 14 mila presenze turistiche giornaliere a stretto contatto con la natura. Scontato, o quasi, pensare anche al turismo naturista, un vero e proprio stile di vita che prevede anche la possibilità di prendere il sole nudi, a stretto contatto con la natura.

E a sostenere l'idea, ieri è stato anche il presidente del Veneto, arrivato all'hotel Cavalieri di Jesolo per promuovere la nuova campagna regionale per il mercato tedesco sviluppata con il Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ed è in questo contesto che Zaia ha promosso l'idea dell'ex sindaco di Jesolo.

«E' una buona idea dice il Governatore del Veneto personalmente non ci vedo nulla di male, anzi farei lo stesso tipo di spiaggia anche alla Brussa. Stiamo parlando di un segmento di turismo che muove milioni di persone. Nel caso del Mort ci sono già migliaia di persone che frequentano questa zona. Si tratta semplicemente di prenderne atto, di regolamentare una situazione e di portare ordine. Ci sarebbero solo vantaggi». Disco verde a questo progetto anche dal sindaco Valerio Zoggia, che in passato aveva anche valutato la possibilità di realizzare una spiaggia naturista direttamente sull'arenile di Jesolo, collegata ad un villaggio turistico. Un'ipotesi poi naufragata per una serie di vincoli burocratici.

«Io non ho alcun problema spiega il sindaco ma a Jesolo non è possibile realizzarla perché una spiaggia di questo tipo dovrebbe essere separata dal resto degli stabilimenti. La soluzione del Mort è quella migliore, però anche in questo caso ci sono dei problemi burocratici essendo questa spiaggia un'area Sic protetta dalle normative europee. Ci sono, per esempio, dei problemi per l'allestimento delle attrezzature e anche per l'organizzazione del servizio di salvataggio. Se vengono superati questi problemi, noi non abbiamo preclusioni». A proposito di promozione condivisa tra Veneto, FVG ed Emilia Romagna, va registrata la proposta del sindaco Valerio Zoggia che ha suggerito di allargare l'attività della Conferenza dei sindaci della Costa alle tre regioni: «Ci potrebbero essere più risorse conclude il sindaco e un'unica attività per l'Alto Adriatico».

