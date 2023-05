VIGONOVO - Altre due morti improvvise per malore. Cristiano Carraro aveva 52 anni, Luigino Cacco 64, e nessuno dei due aveva mai lamentato problemi di salute. Entrambi sono stati trovati a letto senza vita dai familiari. In tutti e due i casi, dopo l'allarme lanciato al 118, sono giunti sul posto i medici del Suem dell'ospedale di Dolo che, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, dovuto molto probabilmente a infarto. Per nessuno è stata chiesta l'autopsia.

Due morti per malore

Cristiano Carraro non era sposato e abitava con i familiari in via Goldoni 9 a Vigonovo. Lavorava come autista presso una azienda che fornisce gas medicali. È deceduto nel pomeriggio di lunedì dopo essere stato a pranzo con alcuni amici. Una volta tornato a casa, verso le 15.30, ha detto ai genitori che si stendeva un po' a letto. Dopo qualche istante il padre Fernando ha sentito un tonfo. Una volta salito nella camera del figlio, al piano superiore della casa, lo ha trovato morto sul pavimento, accanto al letto. Forse Cristiano si era sentito male ed aveva cercato di alzarsi. Lascia la mamma Loira, il papà Fernando, il fratello Damiano e la sorella Chiara. I suoi funerali avranno luogo alle 10.30 di venerdì presso i locali del Centro parrocchiale di Vigonovo. La famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli occhi, cornee e bulbo, ed ha anche chiesto che eventuali offerte siano destinate ad una missione in Kenia guidata da suor Fulgenzia.

Luigino Cacco è stato trovato morto a letto, nella mattinata di martedì, nella sua abitazione di via Pascoli, a Galta di Vigonovo. Viveva da solo e non è mai stato sposato. Aveva lavorato per una azienda di logistica. A trovarlo morto a letto è stato il fratello Fabrizio, che abita a fianco, insospettito perché aveva notato che nonostante la giornata fosse già inoltrata, le imposte dell'abitazione di Luigino erano ancora chiuse. Poiché non rispondeva al telefono né al campanello, è entrato con le chiavi di riserva e lo ha trovato esanime a letto. I suoi funerali avranno luogo alle 10 di sabato nella chiesa di Galta. Meno di un mese fa, in circostanze analoghe, è stato trovato morto a letto, sempre per infarto, il 50enne di Tombelle di Vigonovo Federico Rigato.