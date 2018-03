di Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGONOVO - Si è sentito male in casa, nella sua stanza, poco dopo pranzo. Quando i genitori se ne sono accorti hanno chiamato subito i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi compiuti dai sanitari per rianimarlo. È giallo sulla morte di un giovane di, di famiglia marocchina, ma nato in Italia, avvenuta ieri pomeriggio in una abitazione di. Il ragazzo era tornato a casa da scuola e aveva regolarmente pranzato con la famiglia. Poi si era ritirato in camera sua, per riposare un po’ e fare i compiti. Non è chiaro quanto tempo sia passato tra la fine del pasto e la scoperta della sua tragica fine.