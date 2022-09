VIGONOVO - Botte da orbi al mattino presto in un bar di Tombelle di Vigonovo. Ad avere la peggio è stato il 34enne D.P., residente a Vigonovo, pestato a sangue da tre persone. Una volta ricoverato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Dolo e successivamente presso l'Unità operativa complessa di otorinolaringoiatra dell'ospedale di Mirano, è stato sottoposto, in anestesia generale, ad un delicato intervento d'urgenza per ridurre chirurgicamente una frattura delle ossa nasali.

FERITE

Oltre alla frattura scomposta del setto nasale, ha riportato varie ferite lacero contuse in varie parti del corpo e a due costole in particolare. Dopo cinque giorni di ricovero ospedaliero, è stato dimesso con una prognosi di una ventina di giorni, salvo complicazioni. Tutto è successo nelle prime ore dell'altra domenica. Solo ieri mattina, lunedì, l'uomo è riuscito a trovare le energie per presentarsi in caserma a Vigonovo per inoltrare denuncia contro i suoi aggressori.

LA VICENDA

A quanto pare non li aveva mai visti prima, ma nel frattempo, anche sulla scorta di alcune confidenze, sarebbe riuscito ad identificarne almeno uno. Si tratterebbe di una persona residente nel padovano. Il bar in questione apre i battenti al mattino presto. Proprio per tale motivo sono molti i giovani che, dopo l'uscita da locali notturni, fanno una ulteriore sosta in tale luogo. Cosa abbia scatenato la rissa non è ancora molto chiaro.

Sul posto, assieme ai tre aggressori, c'era anche una ragazza. Ad accendere l'energica zuffa potrebbe essere stato un apprezzamento pronunciato nei suoi confronti proprio dalla persona aggredita. Certo è che, secondo alcuni testimoni, i partecipanti al parapiglia apparivano tutti molto alterati. Sul povero malcapitato, oltre a pugni e calci ricevuti in tutte le parti del corpo, è stato lanciato anche un tavolino del bar e persino una pesante altana in legno e ferro. I tre aggressori non si sono fermati nemmeno quando D.P. è rimasto a terra tramortito e privo di sensi.

Toccherà ora alle forze dell'ordine il compito di individuare tutte le persone coinvolte nella rissa. In tal caso saranno determinanti le immagini delle telecamere di sorveglianza esterna del locale.