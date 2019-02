Lite tra vicini: tre famiglie non possono entrare a piedi in casa, solo con la barca

di Paolo Guidone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MURANO - Attraversare leè come fare un salto indietro nel tempo. Sull'isola infatti poche strade sterrate e poche case raggiungibili solo attraverso sentieri di campagna privi di illuminazione pubblica. Ma c'è anche chi può raggiungere casa solo ine continuerà farlo, perché non ci si riesce a mettere d'accordo per attrezzare un passaggio pedonale. La storia è quella dell'che, a causa della, che possono essere. Un caso sollevato ieri in Commissione dalla consigliera del Pd Monica Sambo e di difficile soluzione a causa di vecchi e mai sopiti rancori tra isolani, giunto in tutti i gradi di giudizio. In tutti questi anni nessuno ha ceduto di un millimetro. Per rompere