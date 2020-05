La trattoria Alle Vignole , nata ai primi del 900 come osteria e punto di ristoro per i veneziani nelle calde giornate estive, quest'anno non aprirà i battenti. «Ma è solo un arrivederci, non so ancora se per l'estate del 2021 ci sarò ancora io ai fornelli oppure qualcun altro, so solo che la proprietà dell'immobile non vuole affatto chiudere un ristorante che fa parte della storia della città, frequentatissimo ogni estate da migliaia di veneziani», puntualizza il titolare Toni Vianello, la cui famiglia gestisce la trattoria da tre generazioni, prima con nonno Antonio, poi con i genitori, Silvio e Rina e dal 1976 con lui. Intanto ieri mattina l'assessore alle Politiche Sociali Simone Venturini insieme con Manuel Tiffi di Venessia.com gli hanno fatto visita per capire le motivazioni di questa decisione e scongiurare l'eventuale chiusura definitiva di un locale che, prima d'ora, aveva interrotto l'attività soltanto durante la seconda Guerra Mondiale.

La storica locanda Ospitale cerca gestore. Verzi: «Mollo, non conviene più»

«Quest'anno scade il contratto di locazione dell'immobile e del terreno - aggiunge Vianello - e sto trattando con la proprietà che mi ha comunque rassicurato sull'intenzione di non interrompere la tradizione. Sinceramente sono un po' stanco, sono arrivato all'età della pensione per cui, probabilmente, la proprietà della licenza resterà mia ma cederò la gestione. Ho già ricevuto diverse richieste e solo da parte di veneziani doc». Su quest'anno però Toni è inamovibile.

IL VIRUS

«Ci è voluto il Covid-19 a fermarci, impossibile per noi aprire a stagione ormai avanzata e con le restrizioni attuali, infatti il protocollo sanitario impedisce il self service ed il buffet e noi ormai da anni abbiamo scelto questa formula di ristorazione. Per cambiare sarebbe necessario un grosso investimento economico che, in questo momento, non possiamo permetterci». Intanto l'ipotesi di una chiusura definitiva e non solo temporanea della trattoria aveva giorni fa messo in allarme tanti veneziani, riunitesi nel Gruppo Facebook Salviamo la trattoria Alle Vignole. Aperto venerdì 22 maggio da Manuel Tiffi e Matteo Secchi di Venessia.com, in pochi giorni il Gruppo ha raccolto 617 adesioni: «vogliamo condividere idee per salvare un pezzo della nostra storia, niente discussione politica qui dentro» puntualizzano gli amministratori. Centinaia i commenti raccolti tanto che lo stesso Vianello si è sorpreso e commosso nel constatare così tanta attenzione.

Aperto nella stagione estiva, da maggio a metà settembre, il locale ha accolto in tutti questi anni migliaia di clienti, soprattutto veneziani che hanno saputo apprezzare il servizio sempre amichevole e familiare, la location suggestiva con i grandi tavoli all'aperto ombreggiati dai filari dell'uva e, soprattutto la cucina casereccia e gustosa caratterizzata da diversi piatti tipici tra cui carne alla griglia, sarde in saor, spaghetti alla pescatora ed i contorni a base di carciofi dell'isola di Sant Erasmo.

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA