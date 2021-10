Vigile motociclista di Chioggia si scontra con un'auto mentre scorta una gara in bici: è grave

PADOVA - Grave incidente stradale stamani, 8 ottobre, a Padova in via Romana Aponense. Per cause ora al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, un motociclista in forza alla Polizia locale cittadina, mentre stava facendo la scorta ad una manifestazione sportiva - una sfilata di handbike - si è scontrato violentemente con un'auto, cadendo rovinosamente a terra. Prontamente soccorso è stato portato in ospedale. Versa in condizioni critiche. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.

Il vigile ferito è un 34enne residente a Chioggia (Ve).