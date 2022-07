JESOLO - Torna a Jesolo la Bobo Summer Cup 2022, l’appuntamento di sport e beneficenza ideato da Bobo Vieri, con il nuovo format che prevede un doppio torneo di Padel, amatoriale e tra leggende del calcio, e lo spettacolo della Bobo TV dal vivo. Le gare, iniziate ieri pomeriggio e in programma fino a domani sera, vanno in scena nel tratto di spiaggia libera di piazza Brescia, dove è già stata allestita un’arena di 1.500 posti con il consueto “Village”.

Il programma prevede un torneo amatoriale, la Powerade Padel Cup, per 24 coppie maschili e 6 femminili. Le coppie vincitrici avranno la possibilità di sfidare Vieri e altri campioni in una gara di esibizione. La vera e propria Bobo Summer Cup, in cui per una paio di ore si affronteranno a colpi di Padel i campioni amici di Christian Vieri, andrà in scena oggi e domani, dalle 17 alle 19. Prima ci saranno le fasi eliminatorie, mentre la finale si disputerà domani pomeriggio.



IN ASTA MAGLIE AUTOGRAFATE

In gara con Vieri altri ex calciatori di richiamo come Nicola Ventola, Antonio Cassano, Lele Adani, Dario Marcolin e Davide Bombardini. Tra le novità di questa edizione c’è lo spettacolo live della Bobo Tv Live, andato in scena ieri sera al Kursaal con il tutto esaurito tra il pubblico. La Bobo Summer Cup rappresenta, come sempre, un momento di solidarietà a favore della Fondazione Heal. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti andrà in beneficienza.

La raccolta fondi proseguirà questa sera, 2 luglio, alle 21 al Terrazza Mare con la cena charity durante la quale verrà organizzata un’asta per la vendita delle maglie originali autografate di Chiesa, Chiellini e Lautaro.

«Con le precedenti tappe – ha detto l’ex bomber della Nazionale – abbiamo raccolto 65 mila euro, con la tappa a Jesolo ci auguriamo di arrivare a 100 mila euro. Perché abbiamo scelto il padel? Perché è il gioco del momento e può essere praticato da chiunque». Difficile dire chi tra i campioni è messo meglio. «I calciatori giocano tutti bene e vogliono vincere sempre – prosegue Bobo - io devo perdere qualche chilo e giro con la borsa del ghiaccio, ma ci stiamo divertendo tutti moltissimo». Anche a Jesolo, inoltre, lo spettacolo della Bobo Tv Live ha registrato un successo di pubblico. «Non mi aspettavo che lo spettacolo avesse successo da subito – è sempre Vieri a parlare – pensavo che prima servisse qualche mese e invece è piaciuto da subito tanto che abbiamo richieste da tutto il mondo. Probabilmente il segreto è il fatto che parliamo di calcio nel modo più semplice possibile. Se guardo il calcio di oggi? In realtà poco, solo le partite belle, per esempio quelle di Champions League». Ad accogliere Bobo Vieri in città è stato il neo sindaco Christofer De Zotti che ha confermato l’evento anche per i prossimi anni. «E’ una manifestazione – ha detto – che crea immagine e indotto, senza dimenticare il progetto benefico».