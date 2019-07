Footvolley da Vip e Bobo Vieri festeggia il compleanno a Jesolo

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Al via da oggi, nella spiaggia di Jesolo, la terza edizione della Bobo Summer Cup, il famoso torneo di Footvolley organizzato da Christian Vieri che, per il terzo anno consecutivo, torna sui litorali italiani ad accendere l'estate. Non in una data qualunque, ma in quella che coincide con quella del compleanno di Bobo, che proprio oggi spegnerà le sue 46 candeline. E la festa sarà speciale, all'insegna di sport, divertimento e tanta beneficenza. Fino a domenica, Jesolo, e l'arenile di piazza Brescia, dove...