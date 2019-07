di Tomaso Borzomì

VENEZIA - Un ristorante con 160 posti, 74 all'interno e 96 grazie al plateatico. È questo l'obiettivo di Alberto Bastianello, imprenditore che ha presentato in Comune un progetto per tramutarea San Giacomo dall'Orio in un pubblico esercizio. A scoprirlo è stato un accesso agli atti da parte del consigliere Pd Rocco Fiano che, assieme al collega fucsia Maurizio Crovato, hanno parecchi dubbi su questa operazione in uno degli edifici diventato simbolo della battaglia per la residenzialità dei veneziani. «È strano che un imprenditore investa soldi in una ristrutturazione con la pretesa di fare un ristorante, anche se il Comune ha detto chiaramente che lì non è prevista la possibilità», dicono Fiano e Crovato. Una preoccupazione dettata dal comportamento dell'investitore che ha acquistato l'edificio e sta svolgendo i lavori di manutenzione con la prospettiva di cambiarne l'utilizzo.