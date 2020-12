«Venite ad aiutare il mio vicino rimasto chiuso fuori di casa», la polizia interviene e trova sul tavolo 6 chili di droga: 21enne nei guai

MESTRE - Ieri mattina - mercoledì 23 dicembre - le Volanti sono andate in soccorso di un uomo rimasto chiuso fuori di casa a Mestre. La segnalazione è arrivata da un vicino che vedendolo in difficoltà, a torso nudo mentre cercava di aprire la porta per rientrare, ha chiamato la polizia.

Gli agenti delle volanti sono prontamente intervenuti e sono riusciti ad aprire la porta, ricevendo anche i ringraziamenti dell’uomo per l’aiuto prestato. Purtroppo per lui però, una volta entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno notato un involucro con della polvere bianca appoggiato sulla credenza e hanno sospettato che si trattasse di cocaina. Hanno pertanto proceduto alla perquisizione dell’abitazione ed hanno trovato 5 chili e mezzo di marijuana già confezionata in sacchi e sacchetti termosaldati, 50 grammi di cocaina e 150 gr. di hashish, bilancini vari, una bilancia più grande per pesi fino a cinque chili ed un apparecchio per termosaldare.

Sono state trovate anche due pistole semi-automatiche sotto un mobile della cucina, risultate essere poi perfette riproduzioni di quelle vere. P. D., albanese di 21 anni che risultava avere già un precedente di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, è stato arrestato e condotto in carcere a Vicenza. Sono in corso accertamenti relativi alla provenienza della droga e delle armi. Grazie per l’attenzione.

Ultimo aggiornamento: 16:28

