Più vicina la conferma per Zanetti in panchina, spunta il sogno Buffon per il portiere

VENEZIA - E' più vicina la conferma di Paolo Zanetti alla guida del Venezia neopromosso in serie A. E' quanto emerge dal vertice fra l'allenatore e la società avvenuto nel pomeriggio. In base a fonti del Venezia sarebbe emersa la «forte volontà di continuare» il rapporto contrattuale che, in base a quanto pattuito, prevede la scadenza naturale al 2023.

Zanetti sarebbe in sostanza disponibile a rimanere al Venezia nonostante le offerte giunta da altre società, Udinese e Sampdoria fra tutte.

Ci sono poi voci su contatti con Gigi Buffon - dopo l'addio alla Juve - per la porta dei lagunari.

La festa per i giocatori del Venezia promossi in serie A