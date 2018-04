Scontro tra tir: autista imprigionato Tre caselli chiusi e coda di 11 km

di Luca Pozza

VICENZA - E' di un, rimastodel suo mezzo, il bilancio di unavvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, sull', tra i caselli di Vicenza ovest e Vicenza est, in direzione Venezia, prima delle gallerie dei colli Berici. L'incidente sta provocando pesanti incolonnamenti, che hanno raggiunto gli 11 chilometri. Alle 19 la situazione era in miglioramenti ma i rallentamenti iniziano nel Veronese.in transito sulla terza corsia, quella più lentache si sono tamponati tra loro. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, due da Vicenza e l'autogrù da Padova, che hanno estratto l'autista dal mezzo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del Suem 118, che gli hanno prestato sul posto le prime cure per poi trasportarlo, in codice rosso, con l'ambulanza all'ospedale San Bortolo e poi trasferito immediatamente inSul luogo dell'incidente anche le pattuglie della polizia stradale, che hanno convogliato i veicoli sulla sola corsia di sorpasso, per garantire i soccorsi senza pericoli, e gli ausiliari della Serenissima.Giornata di passione quella di oggi per chi ha percorso l'autostrada A4. Attorno all'ora di pranzo erano state segnalati incolonnamenti, che hanno raggiunto i 7 km, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano, a causa di un tamponamento tra più auto, che tuttavia non ha provocato feriti. Solo nel pomeriggio la situazione era stata risolta.