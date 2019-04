Pranzo a sbafo: «Abbiamo la pistola», adesso sono ricercati per rapina

di Nicola Munaro

VENEZIA - Finito l'ultimo piatto, si sono alzati e si sono avvicinati alla cassa. Tutti e cinque. Hanno chiesto del proprietario e gli hanno fatto capire di avere con sé un'arma. Una pistola, a voler essere precisi. Che non avrebbero avuto nessun problema a utilizzare se lui avesse preteso il pagamento di quanto loro avevano mangiato.Spaventato, e per evitare un epilogo che avrebbe potuto essere tragico, il titolare del ristorante-pizzeria Unico di via Ancona, non ha obiettato. Ha gettato lo scontrino e li ha fatti uscire. Poi ha chiamato il 113 e denunciato il tutto. Da lì è partita una caccia agli uomini che ha impegnato gli agenti della squadra Volanti della questura di Venezia per tutto il pomeriggio di ieri, che stanno indagando per rapina. Perché questo è, a tutti gli effetti.