MESTRE - Appuntamento a primavera? «Mi tengo più largo, facciamo in giugno. Tutto dipende dai lavori di Rfi». Renato Boraso, assessore alla Mobilità e infrastrutture stradali, preferisce andare con i piedi di piombo, ma i lavori del mega-cantiere di viale della Libertà - quelli di competenza del Comune - saranno terminati già per febbraio prossimo. Un’opera (lo si è già detto, ma è bene ricordarlo) faraonica che cambierà in meglio tutte le connessioni tra Mestre e Venezia, la prima zona industriale di Porto Marghera e quella universitaria e dei servizi di via Torino. E, dopo il viadotto le cui quattro corsie saranno definitivamente aperte a breve, si vedono anche le due rotatorie: quella a raso all’altezza della Fincantieri e la seconda sopra la galleria e collegata al cavalcaferrovia verso via Torino.



VERSO IL COMPLETAMENTO

«Si comincia a delineare la parte finale di questo intervento strategico. In questo weekend sono previste le gettate finali di cemento armato, dopo anni di lavori in cui le imprese hanno operato nella maniera migliore riducendo i disagi per la viabilità che è stata sempre garantita - spiega Renato Boraso -. Con questa infrastruttura avremo non solo nuovi collegamenti ma anche una garanzia per la mobilità quando dovremo rifare il cavalcavia di San Giuliano». Di certo, ora che viadotto e rampe di salita e discesa sono state realizzate, ci si rende conto della grandezza di questo progetto da 17 milioni di euro che, in uno spazio pari a poco più di quattro corsie chiuse dalla ferrovia su entrambi i lati (senza contare i sottoservizi interrati), ha moltiplicato le corsie grazie al “gioco” di livelli sfalsati. Senza il viadotto sopraelevato che poi si abbassa per finire nella galleria, insomma, non si sarebbe mai trovato lo spazio per la rotatoria che collegherà a via delle Industrie, né per le rampe dirette alla nuova rotonda sopra al tunnel e verso via Torino, “attaccandosi” a quel cavalcavia che era stato tagliato nella prima fase dei lavori.



CANTIERE PARALLELO

E intanto, anche in questo weekend, proseguono le lavorazioni parallele nel cantiere di Rfi, le Ferrovie, per il rifacimento del sottopasso della stazione di Porto Marghera. Da ieri sera fino alle 6 di lunedì mattina sono chiuse al transito entrambe le corsie in direzione Venezia del nuovo viadotto, con la circolazione tra Mestre e Venezia garantita con una sola corsia per senso di marcia nella restante metà del viadotto, lasciando però percorribile anche la viabilità a raso in direzione Mestre adiacente la recinzione ferroviaria. Rfi prevede, per questa fase, la rimozione del binario “Erf” (la ferrovia della zona industriale), l’avvio degli scavi del nuovo sottopasso e la ricostruzione del binario Erf. Il restringimento della viabilità programmato in questi giorni verrà ripetuto anche in futuro per completare il sottopasso ferroviario, ma prima di comunicarne le date definitive Rfi si riserva di completare le prossime fasi per verificarne il buon esito».



MASSIMA CAUTELA

La corsa per aprire il nuovo snodo tra Mestre, Venezia e Marghera è dunque ora ampiamente in carico alle imprese delle Ferrovie. Per questo Renato Boraso preferisce non eccedere con l’ottimismo sui tempi. «Mi tengo largo... - riprende - Facciamo che per giugno sarà tutto aperto e, sempre in questi mesi, mi auguro davvero che anche Fincantieri faccia la sua parte, mantenendo la promessa di realizzare il parcheggio in via della Macchine e i servizi per le proprie maestranze, liberando così l’assedio delle auto degli operai lasciate in sosta in tutta la zona. E, oltre a ringraziare tutte le imprese che hanno lavorato o stanno ancora operando in questo cantiere, chiediamo a quanti avranno necessità di percorrere questa strada di avere quella giusta pazienza che consenta alle imprese di procedere con i lavori. Le delicate attività previste da Rfi richiederanno l’interdizione del flusso ciclopedonale dell’attuale sottopasso, per le quali è già stata emessa dai nostri Uffici della Mobilità un’ordinanza di chiusura».