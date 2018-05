Rissa con accoltellamento davanti alla sala Bingo: due in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Tre persone accoltellate, due molto gravi. É sfociata nel sangue la rissa scoppiata questa mattina, sabato 12 maggio, nei pressi della sala. Da quanto si è potuto accertare finora, la lite, forse tra stranieri, è degenerata verso le 6.15. Le Volanti della polizia sono ancora sul posto per cercare di chiarire la dinamica dei fatti. Tutti albanesi i feriti: soccorsi dal Suem 118, due sono arrivati all'ospedale dell'Angelo in codice rosso e sono ricoverati in rianimazione. Un terzo, colpito alla spalla, non sarebbe in pericolo di vita.