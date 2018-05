Si sbriciolano le mani di Quinn e scatta la polemica su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - iniziato nel tardo pomeriggio di ieri lo smontaggio di “Support”, l’opera di Lorenzo Quinn che da un anno "sorregge" dall’acqua l’hotel Ca’ Sagredo. Le prime operazioni ieri non sono passate inosservate alla platea di Facebook. In particolare, il gruppo dei diportisti della laguna ha scattato alcune foto lanciando l’allarme inquinamento. Le “mani” infatti sono composte da un materiale simile al polistirolo, che si sbriciola lasciando in Canal Grande piccoli residui bianchi che ieri hanno coperto l’acqua.