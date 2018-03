L'Osteria Da Luca cambia la tenda e sparisce il nome

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Sparisce l'insegna dell'Osteria Da Luca e ricominciano le recensioni su TripAdvisor.Cambio di look per il locale di San Marco che aveva chiesto 1.143,00 euro di conto a quattro studenti giapponesi lo scorso dicembre, finendo nell’occhio del ciclone mediatico internazionale.La tenda sopra all'ingresso del locale riportava il nome dell’esercizio in grossi caratteri bianchi “Osteria Da Luca” ma è stata sostituita con un’altra, simile ma anonima, senza scritte. Probabile che i gestori abbiano deciso di togliere l’insegna a causa dell’eccessiva pubblicità negativa che ha investito il locale in seguito alla vicenda del maxiscontrino ai turisti giapponesi.Nel frattempo, il portale specializzato TripAdvisor ha sbloccato le recensioni sulla pagina dell’Osteria Da Luca, ridando agli utenti la possibilità di giudicare il locale. A fine gennaio infatti, in seguito al caso del maxiscontrino, le recensioni erano state sospese temporaneamente.