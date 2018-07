Jesolo, Zaia rilancia la Via del mare: «Sbloccare il progetto»

di Giuseppe Babbo

«Dobbiamo realizzare la Via del mare». Il presidente della Regionee lo ha annunciato ieri mattina, a Cavallino-Treporti, poco prima dell'inaugurazione del nuovo Punto di primo intervento che l'Ulss 4 ha aperto a Ca' Savio. Per arrivare alla cerimonia del taglio del nastro il governatore del Veneto ha provato in prima persona i disagi dellee delSenza dimenticare che quello appena tra di grande esodo dell'estate, l'ennesimo di incolonnamenti verso Jesolo e Cavallino. Addirittura sabato le code in ingresso sono durate per 15 ore, da mattina a sera. Milioni di turisti diretti a Jesolo e Cavallino, ma tutti in transito su un'unica strada, la stessa di 60 anni fa.