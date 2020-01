Sport, arte, impresa & turismo: i progetti dei Veterani in chiave olimpica

Ultimo aggiornamento: 28 Gennaio, 16:55

MARTELLAGO (Ve) - Proiettati nel futuro: con la 3. edizione di "Sport & Cultura", idi Venezia, hanno dato il via al quinquennio olimpico della loro sezione, la Ercole Olgeni , lanciando proposte concrete per il movimento sportivo del Nordest e per l'appuntamento di Cortina 2026. Lo hanno fatto con gli esperti e gli "addetti ai lavori" presenti al focus annuale incentrato su "Sport, arte, impresa e turismo". Sede dell'incontro, ieri 27 gennaio, il prestigioso Golf club Ca' della Nave di Martellago.In rapida successione, consigliere nazionale Unvs,, professore dell’Accademia di Belle arti di Venezia,(direttore Fondazione Treviso Turismo), l'imprenditore(Seingim),(Confindustria) e il team manager dei Black Lions campioni d'Italia di hockey in carrozina,, hanno declinato le priorità per un vero gioco di squadra in prospettiva "Cinque cerchi": «Va riempito di contenuti e ditutto ciò che sta attorno all'evento sportivo - è la sintesi dei lavori - mettendo in campo utte le eccellenze del territorio a cominciare dall'arte accompagnati da un settore turistico che sappia adeguare l'offerta ai vari tipi di ospiti che avremo in zona sia prima, che durante e anche dopo l'evento olimpico».Nel concreto mostre poche conosciute (ad esempio la Salce di Treviso, raccolta storica di manifesti) ma anche quelle di Vittorio Veneto, Feltre o altre località poco pubblicizzate potranno fare di Cortina 2026 il proprio volano. I- non solo veneziani - si mettono a disposizione fin d'ora per promuovere e supportare gli operatori. Indispensabile anche un'opera di sensibilizzazione nelle scuole che varie sezioni Unvs - a cominciare dalla Faggin di Padova (presente ieri il neo delegato regionale Vincenzo Capello) - stanno già mettendo in atto.La giornata si è conclusa con due dovuti ricordi (quello per la scomparsa di Kobe Bryant e quello per il Giorno della Memoria), ma soprattutto con la consegna del premio "Ercole Olgeni", il vaso di un maestro vetraio realizzato per l'occasione, al team manager e fondatore dei(hockey in carrozzina) pluricampione d'Italiache ha ringraziato per l'attenzione che i Veterani hanno nei confronti dell'intero movimento paralimpico.