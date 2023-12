Nonna e nipotino investiti sulle strisce da un'auto: il piccolo sbalzato dal passeggino

PORTOGRUARO - Investiti da un'auto nonna e nipotino mentre attraversano sulle strisce: i due volano sull'asfalto e rimangono feriti. Paura oggi, sabato 2 dicembre, verso le 12:30, a Portogruaro. La donna stava attraversando sulle strisce, lungo il passaggio pedonale antistante il condominio "Colosseo". Con lei anche il nipote trasportato sul passeggino. All'improvviso è sopraggiunta una Ford Focus con il conducente che non si è accorto del pedone.

L'impatto è stato inevitabile e la donna è finita sull'asfalto violentemente, assieme al piccolo che è stato sbalzato dal passeggino. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto due ambulanze. Con loro anche i carabinieri di Portogruaro che hanno interdetto la viabilità per permettere le operazioni di soccorso. I due feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso a Portogruaro per essere sottoposti alla diagnostica. Inevitabili rallentamenti lungo la viabilità cittadina. Intanto i sanitari continuano a monitorare le condizioni dei due pazienti che sono trattenuti in osservazione.