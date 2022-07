In Vespa in centro storico a Venezia: multa e Daspo per un turista olandese di 19 anni

VENEZIA - Sfreccia in Vespa fra le calli di Venezia, in pieno centro storico: beccato lo scooterista che pochi giorni fa è stato filmato mentre se ne andava tranquillo in zona assolutamente vietata, alle Zattere. Identificato, il giovane sarà multato e sulla sua testa pioverà anche un Daspo urbano. ll VIDEO del vespista era subito rimbalzato su tutti i social e le chat Whatsapp, generando commenti e polemiche.

In Vespa a Venezia: multa e Daspo al turista

L'uomo, un cittadino olandese, come riferisce il comandante della Polizia locale, Marco Agostini, è stato individuato grazie alle telecamere che il Comune ha posizionato in più parti a Venezia e che vengono gestite da un'apposita control room voluta per contrastare i reati, il malcostume e la gestione del flussi turistici. «Individuato il vespista delle Zattere, ripreso da numerose telecamere - scrive sui social Agostini -. Il 29 giugno 17.45 il soggetto è arrivato a Venezia transitando per il Ponte della Libertà. Si tratta di un cittadino olandese di 19 anni, che ha anche pernottato in città in zona campo Santo Stefano. Verrà sanzionato per violazione degli artt.33 e 40 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana e sarà daspato dalla città».