Il vescovo: «Funerali, ci hanno gabbato. Ho detto ai miei preti: niente esequie in chiesa»

CHIOGGIA - Le norme sui funerali sono troppo stringenti e addossano tutta la responsabilità sui parroci: è l'opinione del vescovo di Chioggia, mons. Adriano Tessarollo. Il suo sfogo in un post su Facebook: «Allora diciamo alla gente: niente funerale in chiesa, ci hanno gabbato. Abbiano il coraggio di dire alla gente che i loro morti se li portino dritti al cimitero! Non infingimenti! Proibite e basta. Ho comunicato ai preti di fare come si è fatto in questi due mesi: cioè al cimitero. Toccherà al custode vigilare su chi, quanti e quali le condizioni di chi entra». «Tocca al sacerdote fare il guardiano sanitario di ogni persona? Magari chiedere anche il certificato che ha fatto il tampone!», commenta il vescovo. Ultimo aggiornamento: 10:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA