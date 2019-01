Mamma e psicoterapeuta di 44 anni uccisa dal male. Lascia due figli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ZELARINO - È stata stroncata da un male che non le ha lasciato scampo a solimuore aha combattuto con coraggio fino all'ultimo, sempre assistita dal marito Diego Giallombardo e circondata dall'amore dei loro due figli e dei genitori, ma non è riuscita a vincere la battaglia contro quel tumore che l'aveva colpita.responsabile di due strutture, era diventata un punto di riferimento per molte persone che avevano bisogno di un aiuto e di un sostegno in momenti particolarmente difficili della propria vita.