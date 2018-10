Leoncino sfregiato: «Radiare gli studenti dall'Accademia delle Belle Arti»

VENEZIA - Radiazione dall'Accademia delle Belle Arti. Questa è la proposta che il direttore dell'istituto veneziano Giuseppe La Bruna, in Cina in questi giorni per motivi di lavoro, farà nei confronti dei vandali che hanno imbrattato il leoncino a San Marco.

Un provvedimento che in tanti in città si aspettavano, perché un fatto del genere, svolto da chi dovrebbe occuparsi della cultura del futuro, assume una valenza ancora più grave. A decidere sulle sorti dei giovani studenti dell'istituto sarà il Consiglio accademico, ma il direttore avrà comunque l'ultima parola, spiega la presidente dell'Accademia Luana Zanella, che si dice sulla stessa linea dell'organo competente: «Un fatto del genere avrà provvedimenti drastici, ovviamente io mi ritengo alle decisioni del Consiglio, perché non mi compete una decisione in questo senso». La presidente, dopo l'amarezza dimostrata quando ha appreso della

