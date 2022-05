VENEZIA - Non più esenti dal ticket per reddito, che garantiva loro cure e analisi completamente gratuite. In questi giorni il ministero dell'Economia e Finanze ha terminato una serie di controlli e verifiche incrociate che hanno interessato anche la provincia di Venezia e da cui è emerso che circa 5.900 assistiti dall'Ulss 3 Serenissima non hanno più diritto a non pagare il ticket. Sono per la maggior parte anziani. Attenzione, perché non è che sia stato alzato il tetto della scheda Isee che certifica lo stato di reddito della persona, determinando l'esclusione dall'agevolazione: quello è rimasto invariato, mentre lo Stato è andato a vedere se un soggetto, in particolare, aveva effettivamente il diritto alla gratuità o meno. Gli esclusi sono circa il 5% del totale degli esenti per reddito che nell'Ulss 3 Serenissima sono complessivamente 120 mila. A ognuno sta arrivando a casa una lettera con cui l'azienda sanitaria informa di aver depennato il nominativo dalla lista. Chi, tuttavia, ritiene di possedere ancora i requisiti per accedere all'esenzione, lo può comunicare in autocertificazione che ovviamente dev'essere veritiera pena le sanzioni previste dalla legge, dopo di che riceverà a casa, una seconda volta, il tesserino che ristabilisce l'esenzione. Ma andiamo per ordine. La revisione compiuta a livello centrale ha portato alla segnalazione dei soggetti da escludere dall'esenzione per reddito.



LA COMUNICAZIONE

La conseguente comunicazione di revoca spetta all'Ulss: Abbiamo ricevuto l'elenco degli utenti che il ministero ha escluso dall'esenzione 7R e abbiamo inviato a questi soggetti le lettere di comunicazione: ora siamo a disposizione di coloro tra questi che, invece, ritengono di avere ancora diritto all'esenzione, che possono riottenere autocertificando il possesso dei requisiti, spiega la dottoressa Giovanna Busso, responsabile della Direzione Amministrativa del Territorio. L'esenzione per reddito, va ricordato, è quella che permette di non versare la compartecipazione alla spesa sanitaria, quindi di non pagare il ticket, per condizione economica e stato, contraddistinta dai codici 7R, per qualsiasi tipo di prestazione. Il reddito di riferimento è il complessivo del nucleo familiare fiscale riferito al 2021. Ma com'è possibile riottenere l'esenzione se in effetti se ne ha diritto? Nelle sedi distrettuali e nel sito dell'azienda sanitaria veneziana sono a disposizione tutte le informazioni per l'utenza, inviate anche, con lettera personale, a tutti gli utenti esclusi dalla lista, mentre il servizio di sportello è stato potenziato e istruito per favorire le persone che abbiano necessità di aiuto. Coloro che ritengono di autocertificare il proprio diritto all'esenzione sottolinea la dottoressa Busso possono farlo presentando il documento presso gli sportelli delle sedi dell'Anagrafe sanitaria, previo appuntamento. Ancora più semplice è la presentazione dell'autocertificazione fatta online, collegandosi al sito dell'Ulss 3 Serenissima e, attraverso questo, allo Sportello Amministrativo OnLine: sarebbe importante è l'appello dall'Ulss che le persone anziane o in difficoltà venissero in questo aiutate dai familiari o da persone amiche, perché possano utilizzare questo canale, certamente più immediato rispetto all'appuntamento personale allo sportello.



COME FARE

Per informazioni è possibile contattare la Direzione Amministrativa del Territorio ai numeri 041 2608847/8854/8629/8511, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 oppure, in alternativa, si può scrivere a autocertificazione.esenzioni@aulss3.veneto.it.