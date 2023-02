Paura a Venezia, raffiche di vento "fuori controllo" spingono una barca in secca: tre persone bloccate

VENEZIA - Oggi pomeriggio, domenia 26 febbraio, a causa delle forti raffiche di vento, tre persone a bordo di un’imbarcazione sono finite in secca nel canale dei petroli, in località Cassa Colmata a Venezia. I tre malcapitati sono stati tratti in salvo dall'elicottero Drago 148, dei vigili del fuoco di Venezia.

La barca ingovernabile per il forte vento è stata sospinta in secca, dove i tre sono rimasti bloccati. Gli elisoccorritori sono stati verricellati sull’imbarcazione recuperando uno la volta le tre persone. Sono stati poi trasportati fino al terminal Fusina, dove sono stati presi in consegna dai vigili del fuoco di terra, intervenuti con un’autopompa lagunare e con il personale del nucleo sommozzatori.