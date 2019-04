Tragedia in piscina, studente 20enne muore annegato davanti agli amici

Altri particolari sul Gazzettino del 17 Aprile

MESTRE - Uno studente universitario di 20 anni,, originario di Rovereto (, è morto all'Ospedale dell'Angelo dopo un malore avvenuto sabato pomeriggio in piscina.Il giovane, studente di, si stava allenando facendo apnea a fondo vasca quando i bagnini in servizio si sono accorti che non respirava più.I soccorsi sono scattati subito, il giovane è stato ricoverato in Rianimazione dove è morto poche ore dopo, domenica.