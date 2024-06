Investita da una Mini mentre corre sul monopattino: ragazza finisce all'ospedale

oggi, 13 giugno, alle 18 in. Per cause ora al vaglio della Polizia locale una Mini condotta da una donna A.B. di 62 anni di Vigonovo (Venezia), ha investito una ragazza in monopattino romena C.L. di 21 anni residente a Noventa. Nell'impatto la giovane è finita rovinosamente a terra. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. Sul posto sono arrivati oltre agli agenti del comandante Luca Meneghini anche i sanitari del Suem 118. La ferita è stata stabilizzata e successivamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni dopo tutti gli accertamenti del caso, sono state definite rassicuranti. Come da prassi la conducente dell'auto è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori per terminare le singole attività. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti non si esclude una manovra azzardata, ma anche una banale disattenzione. L'area è coperta da videosorveglianza. Verranno analizzati i filmati per avere un quadro definitivo di cosa è accaduto.