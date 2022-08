Venicia, thriller-noir lagunare fra terrorismo internazionale e spy story

VENEZIA - Venicia è il secondo "episodio" di una trilogia iniziata con “Il fiore di Allah” e completata - per ora - con "L'ultimo villaggio". Un thriller che si dipana pagina dopo pagina con personaggi delineati dalla penna soprendente di Boris Martinello, farmacista con la passione della scrittura. Il libro è un crescendo di colpi di scena racchiusi in un quadro complesso come dev'essere quello di una spy story.

Terrorismo internazionale, geopolitica, psicologia e tanti sentimenti si snodano sullo sfondo della città più bella del mondo: Venezia.

La trama

Massimo Carli, primo violoncellista del teatro La Fenice di Venezia è stato un vulcanico musicista fino a quando, a seguito di una sparatoria, viene costretto su una sedia a rotelle. Le indagini sull'accaduto vengono condotte da suo cugino, ex ispettore di polizia ed ora viceprefetto della città lagunare e la storia, che vede protagonisti altri "primi attori". Sequel del primo romanzo, si sviluppa tra Europa e Medio Oriente in un incalzare di colpi di scena e di risvolti che fanno emergere pericoli e interessi internazionali tra alte sfere, inizialmente inimmaginabili per i protagonisti.

Trama, sviluppo, stile e caratterizzazione dei personaggi fanno di Venicia un grande racconto che unisce thriller e noir, psicologia ed azione al tempo stesso.