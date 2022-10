Venice marathon, i keniani inseguono il record di Komen Elenchi degli iscritti e pettorali

VENEZIA - Ha cancellato gli intoppi figli della pandemia stravincendo la prima enorme sfida, quella relativa al numero dei partecipanti al via, ben 15.000 sommando le tre distanze 42, 21 e 10 km. A questo punto alla 36. Uyn Venicemarathon di domenica 23 ottobre non resta che andare a caccia di un altro record, quello prettamente sportivo di riuscire ad aggiornare i propri almanacchi riscrivendo il nuovo best time di percorrenza della lunga da Stra a Riva Sette Martiri.

Non resta che tenere gli occhi puntati sul cronometro e, soprattutto, tifare per i top athletes che dal calore della gente a bordo strada si augurano di ricevere (come sempre) quella goccia di energia in più per riscrivere la storia diventando il nuovo doge.

INTOCCABILE

Così è dal 25 ottobre 2009 il tempo di 2h08'13 del keniano John Komen il quale, dopo tanti anni da re, non se avrà a male se qualcuno com'è auspicabile (non ce ne voglia) dovesse riuscire a spodestarlo. Già, ma chi potrebbe riuscire nell'impresa?

Da annotare sul taccuino il nome di Kibrom Desta Habtu, ventinovenne etiope che può esibire il 2h07'05 fatto registrare meno di un anno fa (7 novembre 2021) alla Maratò Barcelona chiusa al settimo posto a 62 dal vincitore Samuel Kosgei.

In quella stessa edizione alle sue spalle di tre posizioni finì il suo connazionale Abe Gashahun Tilahun (2h09'25), pronto a dare battaglia da Stra. Anche se notoriamente la Venicemarathon è una delle gare meno veloci del panorama internazionale, complici i saliscendi del Parco San Giuliano e, va da sé, i 14 ponti nel tratto decisivo, promettente pare anche il miglior personale del keniano John Kiprono Langat (classe '93 come Habtu), un 2h07'11 bloccato nel 2019 a Eindhoven salendo sul terzo gradino.

LANGAT

Un piazzamento, quest'ultimo ottenuto da Langat in terra olandese, ripetuto altre due volte nel corrente 2022 seppur con tempi più elevati, a fine febbraio a Tel Aviv (2h17'50) e ad inizio giugno a Stoccolma (2h12'39). Accreditato per il successo finale, non fosse altro per essere uno dei pochi top runner al via che può vantare due maratone vinte (curiosamente sempre sul suolo spagnolo) è un altro etiope: si tratta del ventisettenne Lemi Dumecha Beyi, davanti a tutti nel 2018 a Malaga (2h11'07) e all'inizio del 2020 a Castellon con un bel 2h07'43, mentre nell'aprile scorso aveva chiuso undicesimo a Madrid.

Due medaglie d'oro se le è sudate e messe al collo Sahlesilassie Nigussie Bekele, altro portacolori dell'Etiopia, vincitore nel giugno 2019 a Stoccolma (2h10'10) e nel novembre successivo a Firenze con un tempo superiore di soli 4 a quello svedese. Novità dell'ultima ora il ritorno in gara del keniano Emmanuel Sikuku, terzo a Venezia nel 2015 (2h15'22 e con un 2h11'05 come personale) e che anziché solo da lepre parteciperà come concorrente.

REGINA

Defezioni a poco più di 48 ore dal via Bejiga (Etiopia), Mouhcine e Tagharrafet (Marocco) nonché, passando alla gara femminile, la kenyana Kipchumba che lascerà sola la connazionale debuttante Caroline Jebet Korir nel tentativo di dire la sua nella lunga dopo tante vittorie nelle 21K.

Curriculum alla mano la regina annunciata sembrerebbe però la veterana etiope Amane Gobeda Gemena, quarantenne capace di vincere in carriera addirittura otto maratone, l'ultima nel 2018 a Mumbai due anni dopo il secondo posto ottenuto a Tokyo con il record personale di 2h21'51. Sei invece le lunghe vinte dalla 36enne keniana Lucy Mugambi Karimi, a secco dal 2016 eppure capace nel maggio 2021 di aggiornare il proprio best (2h24'24) chiudendo seconda a Ginevra.

Keniana da seguire anche Rebecca Kangogo Chesire, seconda alla Maratona di Vienna 2021 in 2h24'25. La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport, canale 57 sul digitale terrestre (227 sul satellite) dalle ore 9.35 circa e in streaming sui siti www.raiplay.it e www.venicemarathon.it.