​«Venicemarathon: gara, riciclo e ponti accessibili»

di Tiziano Graziottin

VENEZIA È un evento glocal, la Venicemarathon che si snoderà domenica per l'edizione numero 34. tra Riviera del Brenta e centro storico, e da questa doppia natura trae la sua forza: manifestazione globale per la partecipazione di atleti da tutto il mondo e visibilità internazionale (oltre 80 paesi collegati alle immagini Rai) ma fortemente locale per la capacità di mobilitazione dei volontari, il radicamento (basti pensare alle 4 Family Run, con oltre 20mila tra grandi e piccoli), la capacità di riversare iniziative di carattere sociale e solidale sul territorio. E pesa pure, tanto, la capacità dello staff guidato dal presidente Piero Rosa Salva e dal dg Lorenzo Cortesi di rinnovarsi non solo sotto l'aspetto sportivo. In un 2019 caratterizzato dalla centralità dei temi ambientali la VM ha anticipato i tempi investendo sul riciclo dei materiali di plastica. «La Venicemarathon - spiega Piero Rosa Salva - già nel 2018 è stata selezionata dalla Regione Veneto quale evento pilota per testare situazioni sostenibili, per fare in modo che anche le manifestazioni sportive tengano nel debito conto il loro impatto ambientale. Grazie a Confindustria abbiamo