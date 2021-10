Da Stra al cuore di Venezia, oggi è il giorno della Venice Marathon Foto

E' il giorno della Venice Marathon, grande festa oggi per la 35. edizione di Confindustria Venezia Venicemarathon, che dopo l'edizione virtuale e simbolica dello scorso anno. Atleti di corsa sullo straordinario percorso che da Stra giunge nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri.

La partenza

Si parte con la maratona alle 9.30 da Villa Pisani di Stra, mentre la VM10K parte alle 8.30 dal Parco San Giuliano di Mestre e si svilupperà lungo l'ultimo tratto della maratona con arrivo, anch'essa, in Riva Sette Martiri. Si può seguire la gara in diretta a partire dalle ore 9.20 sui social di Venicemarathon (Facebook e YouTube), mentre si trova una sintesi della gara dalle 12 sui canali Pmg Sport e domani su Raisport alle 17.30.

Quanti partecipano

Sono oltre diecimila i partecipanti a questa edizione di cui circa 3.000 donne e con diversi atleti stranieri in rappresentanza di oltre 60 nazioni. Sono tre keniani i favoriti alla vittoria finale: Gilbert Chumba (secondo a Venezia nel 2018 e quarto nel 2017) è l'atleta con il miglior tempo di accredito, 2h10'16. Dovrà vedersela con Justus Kangogo, praticamente al debutto nella maratona ma forte di un ottimo 59'31 sulla mezza, e soprattutto con Geoffrey Yegon, annunciato in ottime condizioni. Per accompagnare gli atleti verso questo obiettivo è stato allestito un cast di lepri di eccezione come Cornelius Kangogo, e soprattutto con il sudafricano Mbuleli Mathanga. Per quanto riguarda gli italiani c'è da segnalare il debutto sulla distanza del mezzofondista azzurro Marco Najibe Salami, atleta mantovano di origine marocchina. In campo femminile il miglior crono d'iscrizione è dell'etiope Megertu Geletu, 2h28'54, mentre dal Kenya arrivano Marion Kibor (2h29'51 di personal best) e Lenah Jerotich, al debutto sulla maratona ma con grande esperienza sulla mezza' che nel 2019 si è aggiudicata la Moonlight Half Marathon di Jesolo. Al debutto sulla 42K è anche l'azzurra Sofiia Yaremchuk a due settimane dopo il titolo italiano dei 10 km su strada, e con un personale sulla mezza di 1h10'33.