Venice Marathon: tutto pronto. Inaugurato oggi il villaggio Exposport. E lunedì sul Gazzettino la classifica della gara

Inizia ufficialmente stamattina alle 11 al Parco San Giuliano di Mestre, con l'inaugurazione della trentesima edizione di Exposport Venicemarathon Village, il weekend lungo della 35a Confindustria Venice Marathon. 3.000 mq di esposizione fieristica al coperto e 10.000 mq di superficie scoperta che saranno aperti dalle 10 fino alle 20 di oggi e domani dalle 9 alle 20. L'ingresso ad Exposport è gratuito, previa presentazione del green pass o di tampone valido fatto nelle 48 ore precedenti, per poi girare liberamente tra gli stand, sia nella parte interna che in quella esterna, indossando la mascherina. Per ovvie ragioni quest'anno verranno sfruttati ancora di più gli spazi all'aperto. Molte saranno infatti le attività all'esterno, tra cui anche il palco eventi. Nell'area esterna sarà possibile inoltre effettuare Test Drive della BMW. Oggi e domani il parco aperto più grande d'Europa sarà il centro delle attività legate alla Venice Marathon, verranno presentati i nuovi prodotti delle aziende del settore, tra cui la maglia tecnica ufficiale realizzata da Trerè Innovation. Domani inoltre verranno presentati alle 11.30 i Top Runner che partecipareanno alla 35a edizione e alle 16 i Venicemarathon Ambassadors, mentre alle 12.30 ci saranno le premiazioni dei Top Fundraiser che hanno preso parte al Venicemarathon Charity Program, l'iniziativa che permette a decine di associazioni no profit e onlus di utilizzare questo prestigioso palcoscenico internazionale per sensibilizzare atleti e pubblico e raccogliere fondi utili ad importanti cause e progetti.

Venice Marathon 2021 - Sul Gazzettino di lunedì la classifica



SPORT E SOLIDARIETÀ

Un'iniziativa che è ormai giunta al suo settimo anno, e che, assieme alla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono, ha permesso di raccogliere complessivamente oltre 1.000.000 di euro. Testimonial del progetto, per il quarto anno consecutivo, sarà l'atleta paralimpica, scrittrice e oggi parlamentare Giusy Versace, madrina anche della manifestazione. Ma non ci sono solo appuntamenti da presenziare, perché si può correre già da domani, con l'ultimo appuntamento con la Alì Family Run, la corsa non competitiva dedicata in particolare ai giovani e alle famiglie, che ha già fatto tappa a San Donà il 2 ottobre, a Chioggia il 9 ottobre e sabato scorso a Dolo. Sono già oltre 2000 le iscrizioni finora ricevute, ma è ancora possibile registrarsi sul sito ufficiale della Venice Marathon e domani mattina direttamente a San Giuliano prima della partenza, prevista per le 10. Come sempre le Family Run avranno anche un aspetto solidale, con gran parte del ricavato delle iscrizioni che verrà destinato agli istituti scolastici partecipanti e a favore del progetto di Alex Zanardi Obiettivo3, nato per favorire e sostenere l'avviamento allo sport di atleti disabili. Nel frattempo fervono i preparativi per l'appuntamento più importante, quello di domenica, con la partenza alle 8.30 dalla porta Blu del Parco San Giuliano della 10 chilometri e della Maratona alle 9.30 da Villa Pisani di Stra.