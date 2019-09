Venice Glass Week, la street art incontra i maestri vetrai di 14 Fornaci di Murano

MURANO - L'isola del vetro protagonista grazie a 3 elementi: le influenze stilistiche dell’Oriente, asiatiche e arabe su tutte; la centralità di Venezia come dominante porto commerciale; il gusto per il senso artistico. La diffusione della lavorazione del vetro nella Laguna nasce dalla commistione di questi 3 elementi, ancor prima dell’anno mille. E verso la fine del XIII secolo ecco lo spostamento delle fonderie dalla città all’isola di Murano, per prevenire gli incendi degli edifici residenziali.



Contaminazione e duttilità, proprio come le caratteristiche del vetro stesso e del suo passato, hanno portato quest’anno, in occasione della Venice Glass Week 2019, fino al 15 settembre, alcuni mastri vetrai a lavorare in simbiosi con street artists in un inedito incontro nel quale l’artigianato di Murano abbraccia l’arte urbana. È il progetto Murano Glass Street Art, promosso dal Consorzio Promovetro Murano.



Per tutto il mese di luglio, Alessio-b, Cento Canesio, Joys, Made514, Tony Gallo, Orion, Zero Mentale e Vesod, coordinati dal gallerista padovano Carlo Silvestrin, hanno ridisegnato gli interni della fornace Effetre Murano, realizzando alcuni murales di grandi dimensioni, mentre in contemporanea e in parallelo, i maestri vetrai di 14 aziende muranesi hanno lavorato per creare dei pezzi unici ispirati agli stili, ai colori e ai pattern iconici degli stessi artisti coinvolti nell’iniziativa.



La mostra delle opere presso la Fornace Effetre di Fondamenta S. Giovanni dei Battuti 4/A sarà visitabile (ingresso libero) durante tutta la The Venice Glass Week fino al 15 settembre dalle 10 alle 12.30 e 14.30-17. Per l’occasione, gli operatori Artsystem offrono visite guidate alle ore 11 e 16 (durata 45 min.) per illustrare il percorso tra i murales realizzati dagli street artists, le opere dei Maestri Vetrai e la produzione della Fornace Effetre.



Dal 16 al 30 settembre 2019 la visita alla mostra è garantita solo su prenotazione, dal lunedì al venerdì. Per info sui costi e prenotazioni: tel. 800662477 - 328/7764777

