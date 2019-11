L'on. Bazzaro: «Da Taiwan 100mila euro per Venezia»

Dal governo di Taiwan 100mila euro per città colpita da maltempo:

Questa mattina insieme ai colleghi della Lega della delegazione d’amicizia interparlamentare Italia-Taiwan, i senatori Centinaio e Iwobi, i deputati Gerardi e Lucchini ed il consigliere Ferrari - spiega il deputato leghista Alex Bazzaro - ho avuto il piacere di incontrare il vicepresidente Chen Chien-jen e l’ambasciatore Andrea Lee. A margine dell’incontro il Governo di Taiwan ha annunciato che donerà 100mila euro per la città di Venezia duramente colpita dal maltempo. Un gesto importantissimo di solidarietà per Venezia e le isole della laguna dopo i danni causati dalla devastante acqua alta. Ringrazio di cuore il vicepresidente e l’Ambasciatore per questa testimonianza di amicizia e di vicinanza all’Italia ed alla mia città

.

