Ragazzina in gita aggredita: gli autori hanno 15 anni, uno è indagato

VENEZIA - Sonoi responsabili della violenza ai danni di una ragazzina di Bolzano in gita scolastica in città avvenuta alcune sere fa alla Giudecca.La Polizia ha denunciato per violenza sessuale l’autore materiale dell’aggressione, supportato dall’amico che faceva da “palo”. La posizione di quest’ultimo è al vaglio degli inquirenti. Entrambi i quindicenni sono residenti del centro storico, quello indagato avrebbe origini dell’Est Europa.